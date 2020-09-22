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Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Neslihan Atagül'e teklif gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Kanserle mücadelesiyle tanınan Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Geçen yıl hayatını kaybeden 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ı canlandırması için ise oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü.

Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Neslihan Atagül'e teklif gitti

Kanserle mücadelenin sembolü olan, geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. ‘Demir Kadın Neslican’ filminin hazırlık süreci başladı.

Çekimler, üç kez kanseri yenen dördüncüde hayata veda eden Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak. Neslican’ı oynaması için Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’e teklif götürüldüğü öğrenildi.

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Filmde birçok ünlü de konuk oyuncu olarak yer alacak.

“KAYBEDERSEM BİLE SAVAŞARAK KAYBEDECEĞİM”

Kanseri dördüncü kez nüksettiğinde “Kaybedeceksem de savaşarak kaybedeceğim” diyen Tay, tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti.

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