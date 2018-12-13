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Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

Son dönemde sık sık eşi Kadir Doğulu ile boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül bu iddialara yanıt verdi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti de boşanıyor mu? İşte yanıtı.

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti boşanıyor mu? Güzel oyuncu, haklarında sık sık çıkan bu ayrılık iddialarını yalanladı.

Neslihan Atagül, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Mekan çıkışı aracına doğru yönelen Atagül, eşi Kadir Doğulu ile haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Neslihan Atagül, “Ayrılık haberleri doğru mu?” sorularına “Yok artık öyle bir şey ya. Her şey yolunda.” diyerek yanıt verdi.

Kadir Doğulu da geçtiğimiz günlerde bu iddialar hakkında "Herkes istediği gibi yaşar. Herkes kendisinden sorumludur. Sizlerle karşılaşmak gibi bir sıkıntımız yok. Burada konuştuğumuz şeyler ekrana farklı yansıyınca hoşumuza gitmiyor" demişti.

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