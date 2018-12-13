Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti boşanıyor mu? Güzel oyuncu, haklarında sık sık çıkan bu ayrılık iddialarını yalanladı.

Neslihan Atagül, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Mekan çıkışı aracına doğru yönelen Atagül, eşi Kadir Doğulu ile haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Neslihan Atagül, “Ayrılık haberleri doğru mu?” sorularına “Yok artık öyle bir şey ya. Her şey yolunda.” diyerek yanıt verdi.

Kadir Doğulu da geçtiğimiz günlerde bu iddialar hakkında "Herkes istediği gibi yaşar. Herkes kendisinden sorumludur. Sizlerle karşılaşmak gibi bir sıkıntımız yok. Burada konuştuğumuz şeyler ekrana farklı yansıyınca hoşumuza gitmiyor" demişti.

