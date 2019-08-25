Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen yorumu

Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu önceki gece arkadaş grubuyla Nişantaşı Spago'da yeni yaşını kutladı. Eşi Kadir Doğulu'nun katılmadığı eğlencede 27. yaşını kutlayan oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Snob Magazin'in haberine göre; güzel bir tatil dönemi geçirdiğini söyleyen Neslihan Atagül, "Keyfimiz gayet yerinde. Öyle arada sırada ağaca tırmanıyoruz, meyve topluyoruz" dedi.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ!

Yeni sezonda Engin Akyürek'le birlikte bir dizide başrol oynayacağı iddialarını doğrulayan Atagül, "Heyecanlıyız. Projenin detaylarıyla ilgili bir şey söyleyemem ama kısmetse güzel bir proje olacak" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin "Son olarak rol aldığınız "Kara Sevda" adlı dizideki partneriniz Burak Özçivit baba oldu. Kendisini aradınız mı?" sorusuna Neslihan Atagül, "Allah mutlu mesut etsin. Sağlıklı, neşeli ve uzun ömürleri olsun" cevabını verdi. Dargın olduğu Fahriye Evcen'in doğum kiloları nedeniyle eleştirilmesine de değinen güzel oyuncu, Evcen'e destek çıktı.

Atagül, "Arkadaşlar hayat bu. Bunlar normal şeyler. İnsanlar üzerine bu kadar gitmeye gerek yok" dedi.



