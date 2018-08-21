Neslihan Atagül'e hayranlarından sürpriz

Kambo\u00e7ya'da sefalet i\u00e7inde ya\u015fayan \u00e7ocuklara Neslihan Atag\u00fcl ad\u0131na yemek ve dondurma \u0131smarlad\u0131lar. Neslihan Atag\u00fcl \u00e7ok duyguland\u0131.\n\nBerg\u00fczar Korel ile Boran Kuzum'un hayranlar\u0131 da iki \u00fcnl\u00fcn\u00fcn do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde Afrika'da su kuyusu a\u00e7t\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\nPARTNERHerkes sa\u00e7lar\u0131na hayrand\u0131! Ger\u00e7ek halini g\u00f6ren \u015foke oluyor\u015eilan Makal plaj\u0131n g\u00f6zdesi oldu!\u015e\u00fckran Oval\u0131 Caner Erkin \u00e7iftinden bebekleriyle ilk poz