MAGAZİN

Neslihan Atagül'e hayranlarından sürpriz

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül'ün Arabistan'daki hayranları, 26 yaşına basan oyuncuya büyük bir jest yaptı

Neslihan Atagül'e hayranlarından sürpriz

Kamboçya'da sefalet içinde yaşayan çocuklara Neslihan Atagül adına yemek ve dondurma ısmarladılar. Neslihan Atagül çok duygulandı.

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Bergüzar Korel ile Boran Kuzum'un hayranları da iki ünlünün doğum gününde Afrika'da su kuyusu açtırmıştı.

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neslihan atagül kadir doğulu

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