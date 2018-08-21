Neslihan Atagül'e hayranlarından sürpriz

Kamboçya'da sefalet içinde yaşayan çocuklara Neslihan Atagül adına yemek ve dondurma ısmarladılar. Neslihan Atagül çok duygulandı.

Bergüzar Korel ile Boran Kuzum'un hayranları da iki ünlünün doğum gününde Afrika'da su kuyusu açtırmıştı.



