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Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu: Beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler

11.02.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de bulunduğu bir grup ünlü isim Bektaşiliğe gönül vermişti. Kadir Doğulu kendisine bu konuda sorulan sorulara Kadir Doğulu “Arkadaşlar, beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler" yanıtı vererek yeniden gündem oldu.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu: Beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün Bektaşi tarikatına katıldıkları söyleniyordu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Murat Dalkılıç ile sevgilisi Sitare Akbaş’ın da buraya devam ettikleri konuşuluyordu. Dörtlü önceki
akşam Etiler My Cabaret’de eğlendikten sonra çıkışta görüntülendi. Muhabirler Kadir Doğulu’ya “Bir dergaha katıldığınız ve size ‘Derviş’ dendiği doğru mu?” diye sordu. Kadir Doğulu “Arkadaşlar, beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler. Bir nedeni olabilir mi? Bana diyorlar ben demiyorum. Ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar” cevabını verdi.

'BACI' DERKEN SEVGİLİ OLDU

İddialara göre erkekler aynı sistemdeki kadınlara ‘bacı’ diyor. Baba dedikleri kişinin lafından çıkmayan gruptan Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı’ndan da bu nedenle ayrıldığı söylentisi var. Dalkılıç kendisiyle aynı inanç sisteminde yaşayan, Hande Erçel'in de arkadaşı olan Sitare Akbaş'a başta 'bacı' derken, ilerleyen dönemde sevgili oldu. Dalkılıç, Erçel'i de bir kez dua sohbetine götürdü ancak güzel oyuncu daha sonra çevresinden gelen tepkiler üzerine Dalkılıç'la ve onun arkadaş ortamıyla tüm bağını kopardı!


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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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