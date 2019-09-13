Neslihan Doğrusöz’ün babası bakın kim çıktı!

Sakal ektirip erkeklik hormonu aldıktan sonra ismini Doruk olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlattı. Sibel Arna’nın YouTube kanalından yayınlanan “Sibel Arna ile Sırrı Nedir?” isimli programa konuk olan ünlü, çocukluğundan itibaren yaşadıkları hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Doğrusöz, "Ailem şu an beni çok destekliyor. 18 yaşında ailemden uzaklaşmak istedim çünkü annem benim boxerlarımı yıkamak zorunda değil ya da babam erkek parfümlerimi görmek zorunda değil. Babam eski aktörlerden Tufan Doğrusöz" dedi.

Bu açıklamadan sonra ünlü ismin babasının kim olduğu merak edildi. Neslihan Doğrusöz'ün babası Tufan Doğrusöz pek çok dizide yer almış bir oyuncu...

TUFAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

26 Haziran 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tufan Doğrusöz, kariyeri boyunca Yeşilçam dahil olmak üzere bir çok projede yer aldı. O projelerden bazıları şunlar: Dağınık Yatak, Sevdim Seni, Tutsak, Ana, Aşkın Sonu, Karanlık Dünya, Yüzünü Şeytan Görsün, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Saat Sabahın Dokuzu, Dullar Pansiyonu, Uzaylı Zekiye, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu (Metin), Arka Sokaklar (Burhan)...