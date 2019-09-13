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Neslihan Doğrusöz’ün babası bakın kim çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmasına katıldıktan sonra ünlenen Neslihan Doğrusöz şu sıralar cinsel tercihini değiştirmesiyle gündemde. Doğrusöz son yaptığı açıklamada babasının bir oyuncu olduğunu söyledi. İşte Neslihan Doğrusöz'ün babası...

Neslihan Doğrusöz’ün babası bakın kim çıktı!

Sakal ektirip erkeklik hormonu aldıktan sonra ismini Doruk olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlattı. Sibel Arna’nın YouTube kanalından yayınlanan “Sibel Arna ile Sırrı Nedir?” isimli programa konuk olan ünlü, çocukluğundan itibaren yaşadıkları hakkında samimi açıklamalar yaptı.

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Doğrusöz, "Ailem şu an beni çok destekliyor. 18 yaşında ailemden uzaklaşmak istedim çünkü annem benim boxerlarımı yıkamak zorunda değil ya da babam erkek parfümlerimi görmek zorunda değil. Babam eski aktörlerden Tufan Doğrusöz" dedi.

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Bu açıklamadan sonra ünlü ismin babasının kim olduğu merak edildi. Neslihan Doğrusöz'ün babası Tufan Doğrusöz pek çok dizide yer almış bir oyuncu...

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TUFAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

26 Haziran 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tufan Doğrusöz, kariyeri boyunca Yeşilçam dahil olmak üzere bir çok projede yer aldı. O projelerden bazıları şunlar: Dağınık Yatak, Sevdim Seni, Tutsak, Ana, Aşkın Sonu, Karanlık Dünya, Yüzünü Şeytan Görsün, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Saat Sabahın Dokuzu, Dullar Pansiyonu, Uzaylı Zekiye, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu (Metin), Arka Sokaklar (Burhan)...

Babası Tufan Doğrusöz ve annesi başta Neslihan’ın, bu durumunu yenmesi için çabalamış, kadınlık hormonu alması için doktora bile götürmüş. Ama hiçbiri işe yaramamış.

Neslihan Doğrusöz, kendisini en çok duygulandıran ve cesaretlendiren şeylerden birisinin babasının şu sözleri olduğunu söyledi:

“Üçünüzün de kokusu benim burnumda, o koku ben ölene kadar değişmez. Bu hayat senin hayatın. Herkes gibi özgürce yaşamak senin de hakkın.”

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