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  4. Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel yüzük baktı! Davullu zurnalı düğün

Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel yüzük baktı! Davullu zurnalı düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. Nişantaşı'nda yüzük bakan çift, davullu zurnalı bir düğün yapacaklarını söyledi.

Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel yüzük baktı! Davullu zurnalı düğün

Cinsiyet değiştirerek adını Neslihan olan adını Doruk yapan Doğrusöz, önceki gün sevgilisi Sevda Demirel ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlilik kararı alan ikili, yüzük baktıktan sonra yaptıkları açıklamada hayallerindeki düğünün detaylarını anlattı.

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi" dedi.

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Çift, aynı gün Nişantaşı'ndaki bir pırlanta mağazasına gitti. Birlikte yüzük beğenen çiftin mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

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SEVDA'NIN ANNESİ İLİŞKİYE BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ

Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya konuşan Sevda Demirel'in annesi, kızının ilişkisini öğrendiğinde baygınlık geçirdiğini söyleyerek şunları anlatmıştı:

"Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim."

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