Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konu kelimesi isim türünde bir kelimedir. Birden fazla durum için kullanılabilir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen birleşik türde kelimeler de üretir. Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe "kon-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre konu kelimesinin iki farklı tanımı vardır. Konu kelimesinin ilk anlamı "Konuşmada, yazıda, eserde, ele alınan düşünce, olay ya da durum, mevzu, süje." şeklindedir. Bu kullanıma örnek cümle vermek gerekirse:

Öğretmenimiz bu konularla ilgili örnekler yazmamızı istemişti.

Konu kelimesinin bir diğer anlamı ise "Üzerinde konuşulan şey, bahis."tir. Bu kullanıma örnek cümle vermek gerekirse:

Bu konu hakkında o kadar konuşulmuştu ki artık rahatsız olmaya başlamıştı.

Konu kelimesi kullanılarak üretilen bazı farklı birleşik kelimeler, atasözleri ve deyimler de bulunur. Bu kullanımlar için "konu mankeni", "ana konu", "bahis konusu", "söz konusu" gibi ifadeleri örnek verebiliriz.

Konu kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Konu kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle konunun eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır. Bu kelimeleri cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanabilmek için cümle anlamı kontrol etmek gerekir. Konu eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

Mevzu

Bahis

Süje

İş

Husus

Laf

Sayfa

Sermaye

Konunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bu konuyu konuşmak için uygun yerde ve zamanda olduğumuzu düşünmüyorum.

Sen bana mevzuyu anlat da ne yapacağımızı bilelim!

Bahsi geçen kişiyi daha önce hiç duymadım.

Etraftaki insanlar gülmeye başlayınca iş anlaşılmıştı.

Bu husus doğrultusunda neler yapabileceğimi bilsen aklın hayalin şaşar.

Canı sıkılınca lafı değiştirip duruyordu.

Bu tarihin karanlık sayfaları büyük olaylar yaratmasın diye saklanıyordu.

Yaptığı aptalca davranışlar mahalleli kahvesinin sermayesi olmuştu.



