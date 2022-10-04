Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konu kelimesi isim türünde bir kelimedir. Birden fazla durum için kullanılabilir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen birleşik türde kelimeler de üretir. Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe "kon-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre konu kelimesinin iki farklı tanımı vardır. Konu kelimesinin ilk anlamı "Konuşmada, yazıda, eserde, ele alınan düşünce, olay ya da durum, mevzu, süje." şeklindedir. Bu kullanıma örnek cümle vermek gerekirse:
Konu kelimesinin bir diğer anlamı ise "Üzerinde konuşulan şey, bahis."tir. Bu kullanıma örnek cümle vermek gerekirse:
Konu kelimesi kullanılarak üretilen bazı farklı birleşik kelimeler, atasözleri ve deyimler de bulunur. Bu kullanımlar için "konu mankeni", "ana konu", "bahis konusu", "söz konusu" gibi ifadeleri örnek verebiliriz.
Konu kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle konunun eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır. Bu kelimeleri cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanabilmek için cümle anlamı kontrol etmek gerekir. Konu eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:
Konu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse: