EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biridir. Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Konu kelimesi de birden fazla anlama gelen bir kelimedir.

Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konu kelimesi isim türünde bir kelimedir. Birden fazla durum için kullanılabilir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen birleşik türde kelimeler de üretir. Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe "kon-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre konu kelimesinin iki farklı tanımı vardır. Konu kelimesinin ilk anlamı "Konuşmada, yazıda, eserde, ele alınan düşünce, olay ya da durum, mevzu, süje." şeklindedir. Bu kullanıma örnek cümle vermek gerekirse:

  • Öğretmenimiz bu konularla ilgili örnekler yazmamızı istemişti.

Konu kelimesinin bir diğer anlamı ise "Üzerinde konuşulan şey, bahis."tir. Bu kullanıma örnek cümle vermek gerekirse:

  • Bu konu hakkında o kadar konuşulmuştu ki artık rahatsız olmaya başlamıştı.

Konu kelimesi kullanılarak üretilen bazı farklı birleşik kelimeler, atasözleri ve deyimler de bulunur. Bu kullanımlar için "konu mankeni", "ana konu", "bahis konusu", "söz konusu" gibi ifadeleri örnek verebiliriz.

Kaide eş anlamlısı nedir? Kaide kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKaide eş anlamlısı nedir? Kaide kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konu kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Konu kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle konunun eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır. Bu kelimeleri cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanabilmek için cümle anlamı kontrol etmek gerekir. Konu eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

  • Mevzu
  • Bahis
  • Süje
  • İş
  • Husus
  • Laf
  • Sayfa
  • Sermaye
Maharet eş anlamlısı nedir? Maharet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMaharet eş anlamlısı nedir? Maharet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Konu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu konuyu konuşmak için uygun yerde ve zamanda olduğumuzu düşünmüyorum.
  • Sen bana mevzuyu anlat da ne yapacağımızı bilelim!
  • Bahsi geçen kişiyi daha önce hiç duymadım.
  • Etraftaki insanlar gülmeye başlayınca iş anlaşılmıştı.
  • Bu husus doğrultusunda neler yapabileceğimi bilsen aklın hayalin şaşar.
  • Canı sıkılınca lafı değiştirip duruyordu.
  • Bu tarihin karanlık sayfaları büyük olaylar yaratmasın diye saklanıyordu.
  • Yaptığı aptalca davranışlar mahalleli kahvesinin sermayesi olmuştu.
İri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİri eş anlamlısı nedir? İri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Kılavuz eş anlamlısı nedir?Kılavuz eş anlamlısı nedir?
Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu?Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir konu konu ne demek

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı

DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.