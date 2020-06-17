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Nesrin Cavadzade: 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce başladığı tatiline dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Nesrin Cavadzade, bu defa fazlaca bronzlaşınca ortaya çıkan bir yarasından bahsetti.

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Yasak Elma dizisinin kadrosunda bulunan oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun bir süre ev karantinasını sürdürmüş ve sonrasında da normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatil beldelerinden birinde almıştı.

Burada bulunan evinde temizlik yapan ve o onlara dair paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar çok bronzlaştığını paylaştı.

Çektiği selfieyi takipçilerine ulaştıran Cavadzade bu kareyle ilgili olarak şunları yazdı:

nesrin-instagram
“Hunharca yandım. sağ gözümün altındaki dikiş izi belirginleşti. 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı.”


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