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Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesi yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma bir erkek takipçisinden gelen yorumu yanıtsız bırakmadı. Nesrin Cavadzade öpüşme sahnesiyle ilgili bakın ne dedi...

Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesi yorumu!

Kadrosuna sonradan dahil olduğu Yasak Elma dizisinde başarılı bir performans gösteren Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından yeni filminin tanıtımını paylaştı. Cavadzade bu paylaşım üzerinden kendisine yapılan yorumları yanıtsız bırakmadı.

Partneriyle öpüştüğü anları paylaşan ve altına da "Aşk Tesadüfleri Sever 2 film ilk teaser karşınızda… İzleyin, izlettirin’"yazan Nesrin’e bir erkek takipçisi “Sinirlendim sabah sabah" yorumunda bulundu.

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Nesrin de bu yoruma şu esprili yanıtı verdi: “Ha ha ha, öyle düşünme partnerim o benim.”

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