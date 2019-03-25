MAGAZİN

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2019 02:51 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade bir davette giydiği transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Nesrin Cavadzade sıra dışı elbisesiyle çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Ay ve medcezirden ilham alan MiiN tasarımcısı Kadir Kılıç, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı.

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Defileyi izlemeye gelenler arasında Hande Yener, Zeynep Mansur, Seçkin Piriler ve Nesrin Cavadzade vardı.

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Bizim Hikaye'de canlandırdığı Tülay karakteriyle beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, diziye sürpriz bir şekilde veda etmişti. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında düzenlenen Tuba Ergin defilesini izledi.

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Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetle dikkat çekti.


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