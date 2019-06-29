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Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı: Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 29.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta Erkan K.'nın, 2 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuşan anne Yeter Koçaklı, 'Benim suçlularla işim yok, ben kızımın cesedini arıyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum' dedi.

Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı: Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum

Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Nesrin Koçaklı, iki yıl önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Nesrin, bulunamadı. Polis ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı Erkan K.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Erkan K. gözaltına alındı. Erkan K., genç kızı öldürdüğünü kabul etmese de kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Kayıp Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istedi.

'KIZIMIN MEZARINI BİLMEK İSTİYORUM'

İki yıldır kızını aradığını söyleyen Yeter Koçaklı, "Erkan K.ya gittim. 'Benim kızım en son seninle görüşmüş' dedim. 'Kızım neredeyse alayım' dedim. 'Abla ben senin kızını görmedim de, bilmiyorum' dedi. Ama kardeşim en son Erkan K. ile birlikte görmüş. İki buçuk yıldır arıyorum hiçbir yerden haber alamadım. Polisler beni aradı ve 'Nesrin ölmüş biz senin kızının cesedini götüreceğiz hazırlıklı olun' dediler. Ben de iki günden beri hazırlık yapıyorum. Bekledik ama cenazemiz gelmedi. Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Kızımı öldüren Erkan'dan da davacıyım. Benim kızım intihar etmez kendini deniz atmasın. Benim suçlularla işim yok, ben kızımın cesedini arıyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum" dedi.

'İKİ YILDIR CENAZEMİZİ BEKLİYORUZ'

Nesrin Koçaklı'nın ağabeyi Emrah Koçaklı da kardeşinin cesedinin bulunmasını istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"İki yıldır benim kardeşim kayıp. Ben sadece cenazemi istiyorum, cenazemi bulup bana teslim etsinler. Ben de gidip defnedeyim. Dua edilebilecek bir toprağı olsun. Ben de cenazem olduğunu bileyim. İki yıldır cenazemizi bekliyoruz."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Nesrin Koçaklı Yeter Koçaklı

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