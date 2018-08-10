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Nesrin Obalı'dan kötü haber! Vefasızlık çok üzdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

Onur Akay, arabesk müziğin beste fabrikatörü olarak adlandırılan genç şarkıcı Nesrin Obalı’ya kanser teşhisi konulduğunu duyurdu

Nesrin Obalı'dan kötü haber! Vefasızlık çok üzdü

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ‘İşte sanat camiasındaki vefa!’ başlığı ile yazdığı bugünkü yazısında, Müslüm Gürses’ten Yaşar İpek’e, Güler Işık’tan Güçlü Soydemir’e kadar çok sayıda sanatçının yorumladığı sevilen şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan genç şarkıcı Nesrin Obalı’ya, kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

Akay, “Müslüm Gürses’in yorumladığı ‘Sensiz Olmuyor İşte’, ‘O Gitti Dönmeyecek’, Yaşar İpek’in yorumladığı ‘Yalan’ gibi çok sayıda sanatçının sevilen şarkılarının söz yazarı ve bestecisi olan ses sanatçısı arkadaşımız Nesrin Obalı, 7 aydır zor günler geçiriyor.

Arabesk müzik sanatçıları tarafından beste fabrikatörü olarak adlandırılan Obalı’ya, akciğer kanseri teşhisi konuldu. 44 yaşındaki genç sanatçımız kemoterapi tedavisi görüyor.” ifadelerini kullandı.

Nesrin Obalı 1

ONU KANSERDEN ÇOK VEFASIZLIK ÜZDÜ!

“Kansere bir gün çare bulunacak ama sanat camiasındaki vefanın ve dostun rahatsızlığına, ne teşhis konulacak, ne de çare bulunacak” diyerek, yazısında sanat camiasına sitem eden ünlü sanatçı Onur Akay, “Yıllarca ünlü isimlere şarkı sözlerini ve bestelerini verdi. 2017 yılında artık kendisi albüm yaparak, şarkılarını kendi yorumundan müzikseverlere sunmuştu ki, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve kanser teşhisi konuldu. Bu süreçte ise, yıllarca sözlerini ve bestelerini verdiği sanatçılar maalesef onu aramadı. İstanbul Beylikdüzü’nde ikamet eden sanatçımız Nesrin Obalı’yı, kanserden çok vefasızlık üzdü” ifadelerini kullanarak genç şarkıcının, yakın dostları Engin Işık ve Zeki Sincar’la çekilmiş son fotoğrafını paylaştı.

Nesrin Obalı - Son Hali 2

NESRİN OBALI KİMDİR?

Arabesk müzik sanatçıları tarafından beste fabrikatörü diye adlandırılan söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Nesrin Obalı’nın şarkılarını Müslüm Gürses, Yaşar İpek, Güler Işık, Güçlü Soydemir gibi çok sayıda ünlü isim albümlerinde ve sahnelerde yorumladı. Şarkı sözleri ise Uğur Bayar, Yılmaz Tatlıses, Şenol Bülbül gibi çok sayıda besteci ve kendisi tarafından bestelendi. 2017 yılında Senfoni Müzik etiketi ile piyasaya çıkan ‘Sensiz Olmuyor İşte’ albümünde ise, Müslüm Gürses’in yorumladığı sevilen şarkısını kendisi de okudu. Albümünde, ‘Yerin Dolmuyor’ isimli eserde ise, şarkıcı Toprak’la da düet yaptı. Albümden kısa süre sonra rahatsızlanan sanatçıya akciğer kanseri teşhisi konuldu.

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