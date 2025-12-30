Nessie yine mi ortaya çıktı? 'Canavar' 2025'te 5 kez görüldü

İskoçya’nın efsanesi Loch Ness Canavarı, 2025 yılında yeniden gündemde. Resmi kayıtlara göre “Nessie”, yıl içinde sadece 8 aylık bir sürede 5 ayrı kez görüldü. Görgü tanıklarının aktardıkları, Loch Ness efsanesini bir kez daha alevlendirdi.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

Resmi Loch Ness Canavarı Gözlem Kayıtları’na göre ilk görülen olay mart ayında Londra’dan gelen bir çiftin suda “iki hörgüçlü, uzun bir cisim” fark etmesiyle başladı. Mayıs ayında bir ziyaretçi, teknenin arkasında “uzun ve ince” bir varlık gördüğünü bildirirken, ağustosta bölge sakini suyun altında alışılmadık bir hareketlilik kaydetti.

Ekim ayında ise iki ayrı turist, arka arkaya Nessie’yi gördüğünü iddia etti. Tanıklardan biri suyun üzerinde siyah bir “baş” fark ettiğini, diğeriyse hızla ilerleyen koyu renkli bir şekil gördüğünü söyledi.