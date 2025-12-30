Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Nessie yine mi ortaya çıktı? 'Canavar' 2025'te 5 kez görüldü

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Bir dönemin korkulu rüyası Nessie canavarı tekrardan gündemde. 2025 yılında 5 kez görüldüğü iddia edilen Ness canavarı tedirginlik yarattı. Gölün üzerinde hareket eden bir 'varlık' gördüklerine dair iddiaların ardından ortaya görüntüler de çıktı.

İskoçya’nın efsanesi Loch Ness Canavarı, 2025 yılında yeniden gündemde. Resmi kayıtlara göre “Nessie”, yıl içinde sadece 8 aylık bir sürede 5 ayrı kez görüldü. Görgü tanıklarının aktardıkları, Loch Ness efsanesini bir kez daha alevlendirdi.

Nessie yine mi ortaya çıktı? Canavar 2025 te 5 kez görüldü 1

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

Resmi Loch Ness Canavarı Gözlem Kayıtları’na göre ilk görülen olay mart ayında Londra’dan gelen bir çiftin suda “iki hörgüçlü, uzun bir cisim” fark etmesiyle başladı. Mayıs ayında bir ziyaretçi, teknenin arkasında “uzun ve ince” bir varlık gördüğünü bildirirken, ağustosta bölge sakini suyun altında alışılmadık bir hareketlilik kaydetti.

Nessie yine mi ortaya çıktı? Canavar 2025 te 5 kez görüldü 2

Ekim ayında ise iki ayrı turist, arka arkaya Nessie’yi gördüğünü iddia etti. Tanıklardan biri suyun üzerinde siyah bir “baş” fark ettiğini, diğeriyse hızla ilerleyen koyu renkli bir şekil gördüğünü söyledi.

Nessie yine mi ortaya çıktı? Canavar 2025 te 5 kez görüldü 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülkenin ilk kadın başbakanıydı! Hayatını kaybettiO ülkenin ilk kadın başbakanıydı! Hayatını kaybetti
Öğrencisiyle müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıktı! Öğrencisiyle müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kara Gölün Canavarı filmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.