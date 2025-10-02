Netanyahu yeni savaş aracı olarak tanımlamıştı: Paylaşım için para vermişler! Sosyal medyanın paralı askerleri

Responsible Spacecraft isimli kuruluş tarafından yürütülen bir araştırma, İsrail'in sosyal medya fenomenlerine yönelik kapsamlı ve maliyetli bir destek verdiğini ortaya koydu.

NTV'nin haberine göre, Kuruluşun araştırması, Quincy Enstitüsü'ndeki Dış Politikanın Demokratikleştirilmesi programında araştırma görevlisi Nick Cleveland-Stout tarafından kaleme alındı.

Stout, belgere dayanan araştırmasında, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak nitelendirilen Bridges Partners şirketinin Havas Media Group Germany isimli firmaya kestiği faturaları ele aldı.

Araştırmanın bulguları ve fenomenlere yapılan ödeme rakamları şöyle:

Yeni belgelere göre, bu fenomenler İsrail adına TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşım başına yaklaşık 7 bin dolar alıyor. (Yaklaşık 290 bin lira)

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Bridges Partners firması, "Etkileyici Kampanyası" için İsrail adına çalışan uluslararası bir medya grubu olan Havas Media Group Germany'ye bir dizi fatura gönderdi.

Faturalarda, 14-18 kişilik bir etki sahibi grubunun içerik üretmesi için Haziran ayında başlayıp Kasım ayında sona erecek 900 bin dolarlık bir - meblağ yer alıyordu. (Yaklaşık 38 milyon lira)

Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası kapsamında sunulan belgede , fonun hem "etkileyicilere yapılan ödemeler hem de prodüksiyon için" olduğu belirtiliyor, ancak ikisi arasında bir ayrım yapılmıyor.

ÖDEME YAPILAN İSİMLER ŞİMDİLİK BELLİ DEĞİL

16 Eylül'e kadar olan idari prodüksiyon maliyetleri (ayrı bir belgede belirtilen hukuk ücretleri, bankacılık ücretleri, pazarlama ücretleri ve diğer proje hizmetleri) hesaba katıldığında, bu yılın Haziran ve Eylül ayları arasında etkileyiciler için tahmini 552 bin 946 ABD doları tutarında bir meblağ kalıyor.

Şirket, grubun bu süre zarfında 75-90 gönderi üretmesinin beklendiğini tahmin ediyor. Hesaplama yapıldığında, bu, gönderi başına en düşük 6 bin 143 dolara denk geliyor. En yüksek seviyede ise, her influencer gönderi başına 7 bin 372 dolara kadar kazanabilir.

Programa hangi influencer'ların katıldığı henüz netlik kazanmadı. Bridges Partners'ın çalışmalarını denetleyen Havas firması, proje, hangi influencer'ların programa katıldığı veya her birine ne kadar ödeme yapıldığı hakkında yapılan sorulara yanıt vermedi.

Bridges Partners'ın kurucuları, her biri şirkette yüzde 50 hisseye sahip olan Yair Levi ve Uri Steinberg'dir. Bridges Partners, çalışmalarını "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında kültürel alışverişi teşvik etmek" olarak tanımlamakta

İşyeri adresini Washington DC'nin Capitol Hill semtinde gösteren firma, IDF sözcülük biriminde görev yapmış eski bir binbaşı olan Nadav Shtrauchler'den de yardım aldı .

Bridges Partners kampanyasının adı "Esther Projesi".

Araştırmayı kaleme alan Nick Cleveland-Stout, Quincy Enstitüsü'ndeki Dış Politikanın Demokratikleştirilmesi programında araştırma görevlisi.

TİKTOK VE X DE LİSTEDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtti.

BM toplantısına gitmek için bulunduğu ABD'de bir programda konuşan Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret etmiş, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savunmuştu.

Netanyanu, 28 Eylül'de sosyal medya fenomenleriyle biraraya geldiğinde, dikkatleri çekmişti. İsrail Başbakanı bu toplantıda, görüntülere göre, Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner gibi sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.

Konuşmasında, ABD’deki tabanını güvence altına alması gerektiğini söyleyen Netanyahu, sosyal medyanın ve fenomenlerin önemine dikkati çekerek, bu sayede farklı kesimlere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. Netanyahu, savaşlarda kullanılan silahların zamanla değiştiğini, artık asker ve kılıçlarla savaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

TİK TOK SATIŞINDA DA AYNI ENDİŞE YAŞANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.