Netanyahu yeni savaş aracı olarak tanımlamıştı: Paylaşım için para vermişler! Sosyal medyanın paralı askerleri

Responsible Spacecraft isimli kuruluş tarafından yürütülen bir araştırma, İsrail'in sosyal medya fenomenlerine yönelik kapsamlı ve maliyetli bir destek verdiğini ortaya koydu.
NTV'nin haberine göre, Kuruluşun araştırması, Quincy Enstitüsü'ndeki Dış Politikanın Demokratikleştirilmesi programında araştırma görevlisi Nick Cleveland-Stout tarafından kaleme alındı.
Stout, belgere dayanan araştırmasında, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak nitelendirilen Bridges Partners şirketinin Havas Media Group Germany isimli firmaya kestiği faturaları ele aldı.
Araştırmanın bulguları ve fenomenlere yapılan ödeme rakamları şöyle:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtti.
BM toplantısına gitmek için bulunduğu ABD'de bir programda konuşan Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret etmiş, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savunmuştu.
Netanyanu, 28 Eylül'de sosyal medya fenomenleriyle biraraya geldiğinde, dikkatleri çekmişti. İsrail Başbakanı bu toplantıda, görüntülere göre, Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner gibi sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.
Konuşmasında, ABD’deki tabanını güvence altına alması gerektiğini söyleyen Netanyahu, sosyal medyanın ve fenomenlerin önemine dikkati çekerek, bu sayede farklı kesimlere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. Netanyahu, savaşlarda kullanılan silahların zamanla değiştiğini, artık asker ve kılıçlarla savaşmanın mümkün olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.
Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.
Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.
