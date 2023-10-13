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Netflix dizisi Fauda'nın yıldızı Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı! "Bu bir sahne değil" diyerek...

13.10.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Netflix'te yayınlanan İsrail-Filistin arasındaki gerilimi konu alan Fauda dizisinde rol alan Kürt asıllı genç oyuncu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı. Oyuncu dizide de İsrail ajan grubunda olan birini oynuyordu.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırırken ünlü isimler de zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Bu sefer ise Netflix'te yayınlanan Fauda dizisinin oyuncularından Idan Amedi'nin kararı gündem oldu.

Fauda'da rol alan eski İsrail askeri oyuncu, geçtiğimiz günlerde orduya katıldığını duyurdu. Instagram hesabından yayınladığı videoda orduya katıldığını söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"BU BİR SAHNE DEĞİL"

"WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için.

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On yıldan fazla bir süre önce askeri konuşmaları geride bıraktım. Bu yüzden detaylandırmayacağım, sadece bu zor günlerde tüm İsrail'e basit kelimelerle şunu söyleyeceğim: Kazanacağız. İsrail halkına ve IDF askerlerine merhaba; Bu Fauda'dan bir sahne değil bu gerçek bir hayat. (7 Ekim'i kastederek) Çocuklarımızı korumak için buradayız kazanana kadar durmayacağız. Hadi kazanalım."

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