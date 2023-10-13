MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un o dönem daha çok kazandığını itiraf etti! Oyunculuğu bakın neden bırakmış

Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un o dönem daha çok kazandığını itiraf etti! Oyunculuğu bakın neden bırakmış

13.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan örnek çiftler arasında yer alıyor. Bir kızları olan çift pozlarıyla da beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen çiftten Yağmur Atacan para itirafıyla dikkat çekti.

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift ilginç bir açıklamada bulundu.

wew

Setleri özlediğini belirten Atacan, "Sette herkes sizi el üstünde tutar. Ama ticarette kimse kimseye acımaz. Oyunculukta ağasınız" dedi.

Parasız kaldığını itiraf etti! Olay sözler Parasız kaldığını itiraf etti! Olay sözler

Bir itirafta da bulunan Atacan, "Çocuğumuz doğduğunda oyunculuğa ara verdim. Az kazanan işi bırakacaktı. Ben bıraktım" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş Kuşları'ndan Kuruluş Osman'a bomba transfer! O isim kadrodaAteş Kuşları'ndan Kuruluş Osman'a bomba transfer! O isim kadroda
Ayna pozu sosyal medyayı salladı! Zayıflığı dikkat çekti Ayna pozu sosyal medyayı salladı! Zayıflığı dikkat çekti
Meğerse ikizi de varmış! Bomba iddia ve vasiyet detayıMeğerse ikizi de varmış! Bomba iddia ve vasiyet detayı
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan karakteri pınar altuğ ve eşi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.