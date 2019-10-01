Netflix dizisindeki bölünmüş Türkiye haritası tepki çekti

Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY adlı dizisinin 4. bölümünde yer alan bir sahne, Türk izleyicilerin tepkisini çekti.

Söz konusu bölümde duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası kullanıldı.

Öte yandan yine Netflix'te yayınlanan '13 Commandments' adlı dizinin ilk bölümünde de, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler 'barbar' ve 'katil' olarak gösterilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Netflix'in dizisinde bölünmüş Türkiye haritasının yayınlanması Twitter kullanıcılarının da tepkisini çekti. Çok sayıda kullanıcı görüntüye isyan etti.

DİZİ HAKKINDA

Netflix tarafından dizinin tanıtımı hakkında "1960'larda memurken gizli ajana dönüşen Eli Cohen, yıllar sürecek tehlikeli bir görevde Mossad için casusluk yapmak üzere gizli bir kimlikle Suriye'ye sızar." ifadeleri kullanıldı.



