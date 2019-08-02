Netflix’e sansür geldi

Uzun bir süredir internetten yapılan yayınların sansüre maruz kalabileceği konuşuluyordu. Bu sansürün ilk olarak yerel kuruluşların zorunlu olarak uygulaması bekleniyordu. Ancak 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan yönetmeliğe göre; Netflix Türkiye ülkemizde sansür uygulamak zorunda kalabilir.

“RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK” adı altında yayınlanan yönetmelikte “Bu Yönetmelik, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu ile bu yayın hizmetlerini internet ortamından sunan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve bu yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecilerini kapsar.” ibaresi yer alıyor. Bu tüm internet yayınlarının sansürlenebileceği anlamına geliyor.

Netflix Türkiye sansüre maruz bırakılacak!

Yönetmelikte ayrıca; “İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu Üst Kurulun görev alanına ilişkin uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de internet ortamından yayın iletim yetkisi alması zorunludur.” ifadeleri yer alıyor.

Üstte belirtilen ifadede yer alan yurt dışı ibaresi, direkt olarak Netflix‘i ilgilendiriyor. RTÜK ilerleyen günlerde dizilerinizde sigara, alkol ve cinsellik var bunları sansürlemezseniz dizilerinizi yayınlayamazsınız deme yetkisine resmen sahip olmuş oluyor. Muhtemelen RTÜK böyle bir uyarıyı önümüzdeki dönemde yapacak ve Netflix’teki içerikler sansürlenecek.

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