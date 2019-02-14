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Netflix Hababam Sınıfı’nın müziğini dizi tanıtımında kullandı

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SİNEMA TV  | 14.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

Online dizi ve film platformu Netflix, Hababam Sınıfı’nın unutulmaz müziğini The Umbrella Academy adlı dizisinin tanıtımında kullandı.

Netflix Hababam Sınıfı’nın müziğini dizi tanıtımında kullandı

Türkiye’de kullanıcı sayısını her geçen gün biraz daha arttıran Netflix, izleyicilerine hoş bir sürpriz yaptı. Sezonun en çok beklenen dizilerinden olan The Umbrella Academy’nin tanıtım videosunda, unutulmaz Hababam Sınıfı’nın müziğini kullandı.

Hababam Sınıfı gibi bir okulda geçen maceraların konu olacağı The Umbrella Academy adlı dizisinin Türkiye tanıtımı için kullanılan müzik, kullanıcılar tarafından bir hayli beğenildi. Netflix, youtube kanalında da "The Umbrella Academy | Hababam Sınıfı Fragmanı" başlığını kullandı. Dizi 15 Şubat'ta başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix hababam sınıfı The Umbrella Academy

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