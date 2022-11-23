Netflix’in fenomen dizisi 1899 için ‘çalıntı’ iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Brezilyalı yazar ifşa edince...

Tüm dünyada kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan 1899 dizisinin çalıntı olduğunun iddia edilmesi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Twitter hesabında iddiayı ortaya atan çizer Cagnin, dizinin öyküsünün 2016 yılında yayınladığı ‘Black Silence’ adlo çizgi romana benzediğini söyledi.

“ŞOKTAYIM”

Brezilyalı çizer Cagnin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Şoktayım. Her şey ortada. İşte siyah piramit, gemideki ölüler, farklı ırklardan mürettebat, tuhaf ve açıklanamayan olaylar, gözlerdeki semboller, kodlar, karakterlerin kişisel dramları ve gizemli ölümleri…" ifadelerini kullandı.

Mary Cagnin, 2017’de Avrupa’da Gothenburg Kitap Fuarı’na katıldığını ‘1899’un yapımcılarının muhtemelen çizgi romanından bu fuar sayesinde haberdar olduklarını iddia etti.

ESTOU EM CHOQUE.



O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016.



Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022



