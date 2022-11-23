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Netflix’in fenomen dizisi 1899 için ‘çalıntı’ iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Brezilyalı yazar ifşa edince...

23.11.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi 1899 hakkında sosyal medya çalıntı iddiaları gündeme geldi. 1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirmesi sonrası meydana gelen tuhaf olayları anlatan dizinin öyküsünün, Brezilyalı çizer Mary Cagnin’nin ‘Black Silence’ adlı çizgi romanından çalındığı iddia edildi. Brezilyalı çizer iddiayı sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamalarla duyurdu.

Netflix’in fenomen dizisi 1899 için ‘çalıntı’ iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Brezilyalı yazar ifşa edince...

Tüm dünyada kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan 1899 dizisinin çalıntı olduğunun iddia edilmesi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Twitter hesabında iddiayı ortaya atan çizer Cagnin, dizinin öyküsünün 2016 yılında yayınladığı ‘Black Silence’ adlo çizgi romana benzediğini söyledi.

“ŞOKTAYIM”

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Brezilyalı çizer Cagnin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Şoktayım. Her şey ortada. İşte siyah piramit, gemideki ölüler, farklı ırklardan mürettebat, tuhaf ve açıklanamayan olaylar, gözlerdeki semboller, kodlar, karakterlerin kişisel dramları ve gizemli ölümleri…" ifadelerini kullandı.

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Mary Cagnin, 2017’de Avrupa’da Gothenburg Kitap Fuarı’na katıldığını ‘1899’un yapımcılarının muhtemelen çizgi romanından bu fuar sayesinde haberdar olduklarını iddia etti.


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