Netflix’in gizli kodları: İstediğiniz içeriğe ulaşmanın en kısa yolları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyarlarca insanın evde vakit geçirdiği şu günlerde dijital içerik platformlarına olan ilgi bir hayli arttı. Özellikle Netflix’teki içerikler evde vakit geçiren insanlar tarafından seri bir şekilde izlenmeye başlandı. Netflix’teki tüm dizi ve filmlere aşina olduğunuzu hissetmeye başladıysanız, platformun derinliklerine inip daha önce karşınıza çıkmamış içeriklere, yüzlerce farklı kategori üzerinden ulaşabilmek isteyebilirsiniz.

Netflix anasayfasında öne çıkarılan içerikler, kullanıcının listesine aldığı ya da daha önce izlediği içeriklerin ışığında belirleniyor.

Yepyeni, farklı bir içerik arayışı içindeki kullanıcılar için çözüm, alternatif kategorilerin gizli kodları.

Bu kategorilere ulaşabilmek için yapmanız gereken http://www.netflix.com/browse/genre/ linkinin ardından kategoriye ait kodu yazmak.

Örneğin, kodu 1365 olan Aksiyon, Macera kategorisine ulaşmak için http://www.netflix.com/browse/genre/1365 linkini tıklayabilirsiniz.

İşte Netflix’te yer alan kategorilere ait yüzlerce koddan bazıları: