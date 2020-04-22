Netflix’in gizli kodları: İstediğiniz içeriğe ulaşmanın en kısa yolları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyarlarca insanın evde vakit geçirdiği şu günlerde dijital içerik platformlarına olan ilgi bir hayli arttı. Özellikle Netflix’teki içerikler evde vakit geçiren insanlar tarafından seri bir şekilde izlenmeye başlandı. Netflix’teki tüm dizi ve filmlere aşina olduğunuzu hissetmeye başladıysanız, platformun derinliklerine inip daha önce karşınıza çıkmamış içeriklere, yüzlerce farklı kategori üzerinden ulaşabilmek isteyebilirsiniz.
Netflix anasayfasında öne çıkarılan içerikler, kullanıcının listesine aldığı ya da daha önce izlediği içeriklerin ışığında belirleniyor.
Yepyeni, farklı bir içerik arayışı içindeki kullanıcılar için çözüm, alternatif kategorilerin gizli kodları.
Bu kategorilere ulaşabilmek için yapmanız gereken http://www.netflix.com/browse/genre/ linkinin ardından kategoriye ait kodu yazmak.
Örneğin, kodu 1365 olan Aksiyon, Macera kategorisine ulaşmak için http://www.netflix.com/browse/genre/1365 linkini tıklayabilirsiniz.
İşte Netflix’te yer alan kategorilere ait yüzlerce koddan bazıları:
Aksiyon ve Macera: 1365
Asya Yapımı Aksiyon Filmleri: 77232
Aksiyon Komedileri: 43040
Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
Afrika Yapımı Filmler: 3761
Aksiyon Animeler: 2653
Anime Komedi: 9302
Anime Drama: 452
Anime Bilim Kurgu: 2729
Anime-Korku: 10695
Avustralya Filmleri: 5230
Aile Temalı Filmler: 51056
Almanya Yapımı Filmler: 58886
Askeri Aksiyon ve Maceralar: 2125
Askeri Belgeseller: 4006
Askeri Dramalar: 11
Ajanlı Aksiyon ve Maceralar: 10702
B Sınıfı Korku Filmleri: 8195
Basketbol Filmleri: 12762
Biyografik Belgeseller: 3652
Biyografik Dramalar: 3179
Boks Filmleri: 12443
Britanya Yapımı Diziler: 52117
Britanya Yapımı Filmler: 10757
Bağımsız Aksiyon ve Macera: 11804
Bağımsız Komediler: 4195
Bağımsız Dramalar: 384
Bağımsız Filmler: 7077
Bağımsız Romantik Filmler: 9916
Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269
Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492
Bilim Kurgu-Macera: 6926
Bilim Kurgu Dramaları: 3916
Bilim Kurgu Korku Filmleri: 1694
Bilim Kurgu Gerilim Filmleri: 11014
Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
Çocuk ve Aile Filmleri: 783
0-2 Yaş İçin Filmler: 6796
3-4 Yaş İçin Filmler: 6218
5-7 Yaş İçin Filmler: 5455
8-10 Yaş İçin Filmler: 561
11-12 Yaş İçin Filmler: 6962
Çocuklara Yönelik Eğitici Yapımlar: 10659
Canavarlı Filmler: 947
Çocuk Kitaplarından Uyarlama Filmler: 10056
Çin Filmleri: 3960
Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri: 10118
Dövüş Sanatı Filmleri: 8985
Disney: 67673
Doğu Avrupa Filmleri: 5254
Destansı Yapımlar: 52858
Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
Fantastik Anime: 11146
Fantastik Filmler: 9744
Film Noir: 7687
Futbol Filmleri: 12803
Fransa Yapımı Filmler: 58807
Gençlik Komedileri: 3519
Gençlik Dramaları: 9299
Gangster Filmleri: 31851
Gerçek Hayattan Uyarlama Dram Filmleri: 3653
Gizem: 9994
Hayvan Masalları: 5507
Hint Filmleri: 10463
İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804
İrlanda Yapımı Filmler: 58750
İtalyan Filmleri: 8221
İspanyolca Filmler: 58741
Japon Filmleri: 10398
Kore Yapımı Filmler: 5685
Kore Dizileri: 67879
Korku-Komedi Filmleri: 89585
Klasik Aksiyon ve Maceralar: 46576
Klasik Komediler: 31694
Klasik Dramalar: 29809
Klasik Filmler: 31574
Klasik Müzikaller: 32392
Klasik Romantik Filmler: 31273
Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 47147
Klasik Gerilim: 46588
Klasik Savaş Filmleri: 48744
Komediler: 6548
Kara Mizah: 869
Kitaptan Uyarlanan Dramalar: 4961
Mahkeme Dramaları: 2748
Mini Diziler: 4814
Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361
Müzik: 1701
Müzikaller: 13335
Orta Doğu Filmleri: 5875
Politik Komediler: 2700
Politik Belgeseller: 7018
Politik Dramalar: 6616
Politik Gerilim Filmleri: 10504
Psikolojik Gerilimler: 5505
Reality Programları: 9833
Suç Aksiyon ve Macera: 9584
Suç Belgeselleri: 9875
Suç Dram Filmleri: 6889
Suç Gerilim: 10499
Suç Dizileri: 26146
Sessiz Filmler: 53310
Seri Katil Filmleri: 8646
Sosyo Kültürel Belgeseller: 3675
Sosyal Sorunlar Dramaları: 3947
Tarih Belgeselleri: 5349
Uzaylı Temalı Bilim Kurgu: 3327
Vampir Korku Filmleri: 75804
Yemek ve Gezi Programları: 72436
Yetişkinlere Yönelik Animasyon: 11881
Yunanistan Yapımı Filmler: 61115
Zombi Korku Filmleri: 75405
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