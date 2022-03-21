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Netflix'in merakla beklenen yerli dizisi Uysallar'dan ilk fragman geldi

21.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, Hakan Günday’ın kaleminden, Onur Saylak’ın gözünden anlatılan sekiz bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi “Uysallar”ın fragmanını yayınladı.

Başrollerini Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur) yer aldığı “Uysallar”ın yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

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KONUSU

Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesidir. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

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Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Uysallar dizisi
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