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Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' davalık oldu

02.10.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye'de de en çok izlenenler listesinde ilk sırada olan dizisi Squid Game, platform ile Güney Kore firması arasındaki kriz nedeniyle yeniden mahkemeye taşıdı. İnternet hizmet sağlayıcısı SK Broadband internet trafiğinin arttığını ama Netflix'in ağ kullanımı için hiç para ödemediğini söylerken; Netflix ise para ödemesi gerektiğini düşünmüyor.

Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' davalık oldu

Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, tüm dünyada en çok izlenenler arasına adını yazdıran Squid Game isimki dizi yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix'i mahkemeye verdi. Veriler, saniyede işlem gören verilerin eylülün ikinci yarısında 1.2 trilyon bite ulaştığını gösteriyor.

2018'den bu yana ülkedeki izleyiciler için Japonya ve Hong Kong'daki sunucular üzerinden daha çok ve yüksek çözünürlüklü video içeriği sağlamak için SK Broadband'in ağını kullanan Netflix ise Güney Koreli firmanın şikayetini inceleyeceklerini ve müşteriler etkilenmeyecek şekilde diyalogla orta yol bulmaya çalışacaklarını açıkladı.

SK Broadband'in açıklamasına göre veri trafiğini artıranların başında Netflix'ten önce Google'a ait YouTube geliyor ancak ne YouTube ne de Netflix ağ kullanımı ücreti ödemiyor.

Amazon, Apple ve Facebook gibi diğer içerik sağlayıcılarda ise durum tam tersi. Ülkedeki bazı vekiller de internet trafiğini aşırı artıran ama ağ kullanımı için para ödemeyen içerik sağlayıcılarını eleştiriyor.

Sputnik'in aktardığına göre geçen yıl Netflix konuyu SK Broadband'e kalmadan kendisi mahkemeye taşımış, firmaya ağ kullanımı için para ödemek zorunda olup olmadığını öğrenmek istemişti. Mahkeme kayıtlarına göre Netflix 'görevi içerik üretmek ve izleyiciyi bu içeriğe erişilebilir kılmaktan' ibaret olduğu için borçlu olduğunu düşünmüyor.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi ise haziranda, SK Broadband'in belli bir meblağ karşılığında hizmet sunduğunu, dolayısıyla Netflix'in aldığı bu hizmetin karşılığını vermesinin 'makul' olduğuna hükmetti. Yine resmi belgeler, Netflix'in sırf 2020'deki ağ kullanımı için firmaya 27.2 milyar won, yani 22.9 milyon dolar borçlu olduğunu ortaya koyuyor. Netflix ise bu kararı temyize götürme kararı aldı.

Güney Kore'de 16 bin istihdam yaratan Netflix'in 770 milyar won'luk yatırımlarla ülkeye ekonomik getirisi de yaklaşık 5.6 trilyon won.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Güney Kore
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