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Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı! İşte Aşk 101 konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in (Love 101) ilk fragmanı yayınlandı. Peki Aşk 101 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Netflix'in merakla beklenen dizisi Aşk 101'den ilk fragman.

Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayan diziden ilk görüntüler yayınlandı.

Başrollerinde Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz, Bade İşçil, Selahattin Paşalı ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken dizinin hikayesi de Netflix’te yerini aldı.

Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu’nun (Kemal) rol aldığı Aşk 101 çok yakında sadece Netflix’te yayınlanacak.

AŞK 101 GENEL HİKAYESİ
1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine aşık etmek için el ele verir.

Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

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