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Netflix'in Türk dizisi Kulüp'ün 2. sezon çekimleri başladı

05.07.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te ilk sezonuyla büyük ses getiren Kulüp dizisi yeni sezonu için sete çıktı. Kış aylarında 2. sezonuyla yayınlanacak olan Kulüp'ün çekimlerinden ilk kareler de geldi.

Netflix'in Türk dizisi Kulüp'ün 2. sezon çekimleri başladı

Hikayesi 1955 yılının İstanbul'unda geçen Kulüp dizisi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Netflix'te yayınlanmıştı. Kulüp'ün 2. sezon çekimleri de başladı.

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Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ve Asude Kalebek'in paylaştığı, kadrosuna Halil Babür ve Serra Arıtürk'ün de dahil olduğu yapımın 2. sezonu 8 bölümden oluşacak.

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Dizinin yeni sezon ilk 4 bölümü Zeynep Günay Tan, son 4 bölümü Seren Yüce çekecek.

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KULÜP DİZİSİ KONUSU

1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor.

Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

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Netflix
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