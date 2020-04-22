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Netflix’in yeni programı 'Too Hot To Handle' kadrosu hakkında bilmeniz gerekenler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ülkemizde de yayına giren Netflix’in yeni reality show programı Too Hot To Handle’da bir hayli zorlu görevle karşı karşıya olan birbirinden ateşli yarışmacılarını yakından tanımaya ne dersiniz?

Netflix’in yeni programı 'Too Hot To Handle' kadrosu hakkında bilmeniz gerekenler

Netflix’in yeni reality show serisi Too Hot To Handle’da dünyanın dört bir yanından gelen son derece ateşli ve çekici yarışmacıları, muhteşem güzellikteki egzotik bir adada inzivaya çekiliyor. Netflix’in bu yeni programında, aşkı arayan yarışmacıların içleri ısıtan sevimli hikayelerini izleyeceğinizi sanıyorsanız, tekrar düşünün. Bu programda, 100 bin dolar para ödülünü kazanmak isteyen yarışmacılar, adadaki güzellerle yakınlığı kesmek zorunda.

İşte yarışmayı izlerken nabzınızın yükselmesine neden olacak, hayli ateşli yarışmacılar...

CHOLE VEITCH

Chloe Veitch

20 yaşındaki model Chloe’nin Instagram sayfası 10.700 kişi tarafından takip ediliyor. Chloe yarışmaya katılacağı belli olduğunda snap paylaşarak “Sır açığa çıktı” demişti.
Chloe postunda “Netflix ile çekim yapıyorum. 17 Nisan’da yayınlanacak flört programında beni görebilirsiniz. Yaşadıklarımı sizlerle paylaşabileceğim için çok gergin ve heyecanlyım. Bu deneyim, tıpkı bir roller coaster’da olmak gibiydi. Tüm inişlerimi ve çıkışlarımı siz de göreceksiniz. Umarım çekimlerde eğlendiğim kadar siz de seversiniz” dedi.

RHONDA PAUL

Rhonda Paul

Flörtleşmekten sıkıldığı için şova katıldığını söyleyen 27 yaşındaki Rhonda, bağlanabileceği birini arıyor. İstediği erkeği elde edebileceğini söyleyen Rhonda, kimsenin yoluna çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. Rhonda, aynı zamanda kendi mücevher markasına sahip.

FRANCESCA FARAGO

Francesca Farago

25 yaşındaki Francesca, sosyal medya fenomeni bir gezgin.
Sosyal medya fenomeni bir gezgin olan 25 yaşındaki Francesca’nın binlerce takipçisi var ve kendisinde bağlanma fobisi olduğunu söylüyor. Eski erkek arkadaşının ismini vücuduna dövme yaptıran Francesca, anlaşılan her zaman ilişkilerden korkmuyor.

HALEY CURETON

Haley Cureton

Florida’lı Haley, Instagram takipçileriyle sık sık bikinili fotoğraf paylaşıyor. 20 yaşında ve henüz öğrenci olan Haley, yarışmada bazı kuralları çiğniyor görünüyor.

LYDIA CLYMA

Lydia Clyma

Londra’da yaşayan Lydia, kariyerini TV ve sosyal medya sunucusu olarak tanımlıyor. Yarışmaya katılacağı belli olunca Lydia, kendisini Instagram’dan takip eden 12bin takipçilerine “Bu özel yolculuğu sizlerle paylaşacağım için heyecanlı ve gerginim, geçtiğimiz yıllar kendim hakkında çok şey öğretti. Beni, dünyanın dört bir tarafından yakın arkadaşlarımla birlikte gülerken ve ağlarken göreceksiniz” dedi.

MADISON WYBORNY

Madison Wyborny

Modellik yapan Madison, Netflix’te ekranın ateşini kesinlikle yükseltecek. Madison, Instagram sayfasındaki 27bin takipçisine, yarışmaya katılacağından bahsetmedi.

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NICOLE O'BRIEN

Nicole O'Brien

Londra’da yaşayan İrlanda güzeli Nicole, kendisini halka mal olmuş bir kişi olarak tanımlıyor. Instagram fenomeni olan Nicole, University College Cork’tan mezun olduktan sonra, iki yıl Chicago’da Kanye West, Justin Bieber, Jay-Z. Gibi bir çok ünlüye ev sahipliği yapan yatlarda çalıştı.

KELZ DYKE

Kelz Dyke

Kelechi “Kelz” Dyke, Londralı ve Amerikan futbolu oynuyor. Kelelechi Instagram’dan takipçilerine “Ben Kelz, ben ormanın kralıyım, bu doğru. Yalnızca bir tane alfa erkeği olabilir Aslan dövmem var ve bu beni yansıtıyor” dedi.

MATTHEW SMITH

Matthew Smith

29 yaşında ve girişimci olan Matthew, sosyal medyadan Dream Katchers Enterprise adlı şirketin üst düzey yöneticisi olduğunu söyledi. Yarışmadaki varlığını ise “Tiger King’deki herkesin uzun süre bakir kaldığını düşünün. Bundan çok farklı değil. Heyecanlıyım ve hepinize söz veriyorm çok eğleneceksiniz” sözleriyle ifade etti.

SHARRON TOWNSEND

Sharron Townsend

Model olan Sharron, en son Fetty Wap’in müzik videosu Fresh n Clean’de rol aldı. Ayrıca J Cole ve Ari Lennox’un Shea Butter Baby adlı müzik klibinde de oynadı. 25 yaşındaki Sharron, kişisel spor eğitmeni olarak 2018’de ödül kazandı.

KORI SAMPSON

Kori Sampson

Model olan Kori’nin Instagram sayfasında takipçileriyle birbirinden ateşli fotoğraflarını paylaşıyor. İngiliz yarışmacı Netflix’in bu yeni dizisinde ilk kez ekrana çıkıyor.

DAVID BIRTWISTLE

David Birtwistle

Londralı fitnes ve beslenme koçu David, aynı zamanda bir performans koçluğu programının kurucusu. 28 yaşındaki yarı profesyonel rugby oyuncusu olan David aynı zamanda birinci sınıf bir mühendis.

HARRY JOWSEY

Harry Jowsey

Avustralya doğumlu Harry Los Angeles’ta yaşıyor ve tişört, güneş gözlüğü tasarlayan bir markayı işletiyor. Bu dizi Harry’nin ilk televizyon macerası değil. Yeni Zelanda’daki Love Island adlı programdan ilham alan Heartbreak Island adlı programın 2018’deki kazananı olmuştu.

BRYCE HIRSCHBERG

Bryce Hirschberg

Yönetmen, yazar ve yapımcı olan Bryce Kaliforniya’da kardeşiyle birlikte teknede yaşıyor. İki kardeş, üstsüz selfieleriyle tekne hayatını Instagram takipçileriyle paylaşıyor. Web sitesinde yazdığına göre Bryce aynı zamanda bir aktör ve Counterfeiters adlı bir filmi var.


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