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Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'den ilk fragman yayınlandı Atiye ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 13.12.2019 11:51 | Son Güncelleme

Netflix’in Türkiye yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye’den yeni fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Aralık’ta ekranlara gelecek.

Hakan: Muhafız ile Türkiye’deki ilk orijinal dizisine imza atan Netflix‘in ikinci yerli yapımı olan Atiye, bu ay izleyici ile buluşacak. Başrolünü Beren Saat‘in üstlendiği dizi için bekleyiş sürerken tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

ATİYE HAKKINDA

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.

ATİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye, Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DİZİ 27’sinde daha ilk fragman.
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