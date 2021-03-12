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Netflix müjdeyi verdi! Friends geliyor

12.03.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Netflix müjdeyi verdi! Friends geliyor

Bir döneme damga vuran Friends dizisi nihayet Netflix Türkiye'ye geliyor. Netflix Türkiye haberi duyurunca olay oldu.

Uzun süredir platforma gelmesi beklenen Friends, ABD dahil pek çok ülkede yayınlanmasına rağmen ülkemizdeki kütüphanede yer almıyordu. Hali hazırda BluTV'de de yer alan dizinin bölümleri 1 Nisan'da Netflix'e geliyor.

Ekranın en sevilen komedilerinden birisi olan Friends'in Netflix'teki telif süresi dolduktan sonra ABD'deki yayın hakkı Warner Media'ya bağlı dijital platform HBO Max'e geçti. Daha sonra dizinin oyuncularının yer alacağı senaryosuz özel bir bölümün duyurusu geldi.

Pandemi nedeniyle çekimleri birkaç kez ertelenen bölümün gelecek ay içinde çekilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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