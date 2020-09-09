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Netflix'ten Çağatay Ulusoy ve Mücadele Çıkmazı paylaşımı! Mücadele Çıkmazı nerede ve ne zaman yayınlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 02:08 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı'ndan yeni kare geldi. OGM Pictures firmasının yapımcısı olduğu Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri tamamlandı. Filmin yayınlanacağı Netflix'ten ise Çağatay Ulusoy paylaşımı geldi. Peki Mücadele Çıkmazı filmi ne zaman Netflix'te yayınlanacak?

Netflix'ten Çağatay Ulusoy ve Mücadele Çıkmazı paylaşımı! Mücadele Çıkmazı nerede ve ne zaman yayınlanacak?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir kağıt toplayıcı babanın hikayesinin anlatıldığı Mücadele Çıkmazı filmi için imaj değişikliğine gitmişti. Yeni rolü için sakallarını uzatan Ulusoy'un başrolünde oynadığı filmin çekimleri tamamlandı.

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MÜCADELE ÇIKMAZI NETFLIX'TE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait olan ve yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu, geçtiğimiz hafta çekimleri tamamlanan Mücadele Çıkmazı'nın Netflix'te yayınlanacağı da duyuruldu.

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Netflix Türkiye, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filmi duyurdu. Daha önce de Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy için yapılan paylaşımda, "Yollarımız yine kesişti" notu yazıldı. Paylaşımda filmin yayın tarihi açıklanmazken, "Çok yakında" notu yazıldı.


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