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Netflix üyelik ücretlerine zam geldi

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Netflix, Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde üyelik ücretlerinde artışa gitti. Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin zamlı ücretleri bugünden itibaren geçerli oldu.

Netflix üyelik ücretlerine zam geldi

Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine sessiz sedasız zam yaptı. Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti.

Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak.

Netflix’ten yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik”.

İDDİA: NETFLIX'E YENİ MOBİL TARİFE

Diğer yandan Netflix'in yeni bir abonelik kategorisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Aynı iddiaya göre şirketin sadece telefon ve tablet kullanıcılarının yararlanabileceği mobil tarifesi kapsamında kullanıcıların Temel Paket için verdikleri ücretin yarısını vermesi yeterli olacak. Ancak bu konuda Netflix'ten yapılmış kesin bir açıklama olmamakla birlikte, sürecin henüz test aşamasında olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix zam ücret

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