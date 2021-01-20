Netflix Winx efsanesini yeniden yaratıyor! Winx Efsanesi: Kader ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı! İşte Winx Efsanesi: Kader dizisinin fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix, yeni dizisinin ilk tanıtım videosunu yayınladı. Oyuncu kadrosunda Abigail Cowen, Hannah Van Der Westhuysen, Precious Mustapha ve Eliot Salt gibi ünlü isimlerin yer aldığı fantastik tarzdaki dizi 22 Ocak 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

WINX EFSANESİ: KADER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Winx Efsanesi: Kader, Öbür Dünya’da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir.

Brian Young’ın (The Vampire Diaries) yaratıcılığını üstlendiği Winx Efsanesi: Kader Iginio Straffi imzalı, İtalyan yapımı Winx Club çizgi filminin gerçek oyuncularla çekilen bir uyarlaması olarak seyircisinin karşısına çıkacak.