Nevbahar Koç fotoğraf çektirmek için Mert Alaş'ı getirtti!

Mert Alaş; Ali Koç'a ait 45 metrelik Keyla isimli teknede, Nevbahar Hanım ve arkadaşları ile Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Sosyete kulislerinde ise bomba bir iddia dolaşıyor!

O bomba iddiayı Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde yazdı. İşte o yazı:

"Nevbahar Koç'un Mert Alaş ile arkadaş olmadığı, Alaş'ı fotoğraflarını çekmesi için Türkiye'ye özel olarak getirttiği konuşuluyor!

Dünyaca ünlü isimlerin poz vermek için yarıştığı Mert Alaş'ın günlük ücreti 50 bin Sterlin (bugünkü kurla 314 bin 500 lira).

İş seyahatlerinde özel uçak şartı koyan Mert Alaş'ın üç gün önce Türkiye'ye gelirken özel uçağın içinden çekilmiş fotoğrafını Instagram sayfasına koyması dedikoduları kuvvetlendirse de, bana çok olası görünmüyor!

Ancak konuştuğum birkaç kişi, Nevbahar Hanım'ın bu sayede dünyaca ünlü isimlerle dostluk kurmayı hedeflediği için Mert Alaş'ı getirttiği iddiasında! Muhatapları ile konuşamadığım için iddialar ne kadar doğru bilmiyorum."

Bildiğim; Mert Alaş'ın kendisine poz vermek için yarışan ünlülerle çektirdiği özel karelerle dolu Instagram hesabında, artık Nevbahar Koç'la fotoğrafının da olması...

