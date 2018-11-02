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Nevşin Mengü'den Ahmet Kural'a sert sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesinden sonra ünlü isimlerden Sıla'ya destek mesajları yağdı. Nevşin Mengü Ahmet Kural hakkında sert konuştu

Nevşin Mengü'den Ahmet Kural'a sert sözler

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıkladı ve eski sevgilisi Kural hakkında mahkemeden koruma kararı çıkarttı. Bu haberin gündeme düşmesinin ardından ünlü isimlerden Sıla'ya dayanışma mesajı yağdı.

O isimlerden biri de Nevşin Mengü idi. Mengü sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ahmet Kural'a sert sözler söyledi.

Mengü'nün tweeti şöyle: Özgüvensiz, hasbelkader isim yapmış yarı cahil adamlar, güçlü kadınlara işkence ediyor, kadınları üzüyor çünkü yetersizliklerini, güçsüzlüklerini böyle kapatmaya çalışıyorlar...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu pkk senpazitanlarını haber yapmayın utanıyorum sıla
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