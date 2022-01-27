Nevşin Mengü Ekrem İmamoğlu'na seslenen Bircan Bali'yle dalga geçti

İstanbul'da etkili olan kar yağışları nedeniyle hayat felç olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kar yağışı sonrası eleştirenler de biri de Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali'ydi. Programda Bircan Bali İmamoğlu'nu hedef alarak "Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul'u" demişti.

Bali açıklamasının devamında "Yerel yönetim seçimlerinde bütün adaylar konuşurken Sayın İmamoğlu şunu söylemişti: İstanbul bir leb-i derya. Arkadaşlar o kadar çok kaynak var ki, sizleri öyle güzel yerlere getireceğim ki dediğinde herkes hepimiz inanmıştık. O kaynakların nerede olduğunu sormak istiyorum ben. Gerçekten leb-i derya olan olan şeylerin nerede olduğunu sormak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NEVŞİN MENGÜ Tİ'YE ALDI

Bu sözleri "Uzmanlar televizyonda karla mücadelenin nasıl yapılacağını değerlendiriyor" diyerek tiye alan Nevşin Mengü ekrana Bali'nin açıklamalarını getirdi. Mengü konuşmasında, "Kadıncağız lebi-i derya diye tutturmuş. Ne demek onu da bilmiyor herhalde. Deniz kenarı, denizin ağzında demek. Ne alakası var, bilmiyor herhalde, duymuş bir yerden. Televizyonları açtığınız zaman uzmanlardan bilgileniyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var" dedi.

