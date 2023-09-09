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    4. New York’taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Yere attıp defalarca tekmeledi

    New York’taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Yere attıp defalarca tekmeledi

    09.09.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu önünde gelen kimliği belirsiz bir kişi elindeki Kur’an-ı Kerim’i yere atarak tekmelemeye başladı. Olay yerel saatle 10.46 civarında gerçekleşirken kimliği belirsiz saldırganın elindekinin Kur’an-ı Kerim'in İngilizce baskısı olduğu belirtildi.

    New York’ta bulunan Türkevi binasının ana girişinin önüne gelen bir kişi elinde tuttuğu kitabı yere atarak tekmelemeye başladı. Söz konusu kitabın Kuran'ı-Kerim'in İngilizce baskısı olduğu anlaşıldı. Türkevi güvenlik görevlileri, hızla bina dışına çıkarak kimliği belirsiz kişiye müdahale etti, Türkevi binası önünden uzaklaştırdı.

    CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

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    Olay hakkında New York Polis Departmanı (NYPD) ve Diplomatik Güvenlik Birimi (DSS) yetkililerine ulaşılarak bilgi verildiği kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu ile çekilmiş bir görüntüde, kimliği belirsiz kişinin Türkevi önünde elindeki kitabı yere attığı, daha sonra tekmeleyerek dikkat çekmeye çalıştığı anlaşılıyor. (AA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Kur'an-ı Kerim New York

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