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  4. Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı... “Altımdaki şey kaydı”

Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı... “Altımdaki şey kaydı”

28.02.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye’nin birçok noktasında depremler yaşanırken Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında doğal afetlerin ardından şehir planlaması konuşuldu. Programa görüntülü görüşme aracılığıyla katılan Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli bir anda sandalyeden düştü. O anlar stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı... “Altımdaki şey kaydı”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler büyük hasara neden oldu. Depremlerin ardından birçok televizyon programında depremlerin sonrasında şehirlerin yeniden yapılandırılması ve Türkiye’nin fat hatlarına dair pek çok bilgi içeren yayınlar yapıldı. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim' programına Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ile Prof. Dr. İlhan Tekeli katıldı. Altaylı’nın sunduğu programa görüntülü bağlantılı ile katılan Prof. Dr. İlhan canlı yayında konuşma sırada sandalyeden düştü.

STÜDYODAKİLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

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Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli depremlerin ardından şehirlerin yeniden inşa sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdiği sırada bir anda sandalyesinden düştü. O anlar saniye saniye ekranlara yansırken Prof. Dr. Tekeli, “Altımdaki şey kaydı” ifadelerini kullandı.

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