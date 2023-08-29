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    4. Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye başvurdu! 64 yaşındaki kadının beyninden canlı solucan çıkartıldı

    Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye başvurdu! 64 yaşındaki kadının beyninden canlı solucan çıkartıldı

    29.08.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'nın New South Wales şehrinde yaşayan 64 yaşındaki İngiliz kadın unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye başvurdu. 64 yaşındaki kadının beyninde yaşayan 8 cm’lik canlı solucan çıkartıldı.

    Avustralya’da yaşayan ismi açıklanmayan 64 yaşındaki bir kadın ilk olarak 2021 yılında üç hafta süren karın ağrısı ve ishal ardından gelen kuru öksürük ve gece şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Septomların unutkanlık ve depresyona dönüşmesi üzerine yeniden hastaneye başvurmak zorunda kalan 64 yaşındaki kadının beyninin MRI taramasında beyninin sağ ön lob lezyonunda hareketli bir solucanın (parazitik bir yuvarlak kurt) yaşadığını ortaya çıkardı.

    CERRAHİ OPERASYONLA ALINDI

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    MRI sonucunun ardından cerrahi müdahale tek seçenek haline geldi ve doktorlar uzunluğu 8 cm (80 mm) ve çapı 1 mm olan yuvarlak kurdu başarıyla çıkardı.

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    Ophidascaris robertsi nematod türünün üçüncü evre larvası olarak tanımlanan vaka, tıp tarihinde benzeri görülmemiş bir olay olup, Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde belgelendi.

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    Avustralya Beyin Solucan

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