Deniz kenarında kabus dolu anlar! Köpek balığı kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçarak zor kurtuldular

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Perdido Key Plajı korku dolu anlara sahne oldu. Deniz kenarında suda oyun oynayan kişiler kendilerine doğru büyük bir hızla gelen bir köpek balığını fark etti. Kıyıya doğru gelen köpek balığını görenler çığlık atarak koşmaya başladı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UZMANLAR UYARDI

Deniz biyologları köpek balıklarının genellikle beslenmek istedikleri gün doğumundan önce ve alacakaranlıktan sonra okyanusta yüzmekten kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Vücutta bulunan herhangi bir kanama durumunda suya girilmemesi ve köpek balıklarının dikkatini çekebilecek parlak renkli mayoların giyilmemesi tavsiye edildi.