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  4. Deniz kenarında kabus dolu anlar! Köpek balığı kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçarak zor kurtuldular

Deniz kenarında kabus dolu anlar! Köpek balığı kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçarak zor kurtuldular

04.07.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir plajda deniz kenarında yüzenler kendilerine doğru büyük bir hızla gelen köpek balığını fark ettiklerinde kabus dolu anlar yaşadı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kıyıda bulunanlar bir anda çığlık çığlığa kaçışmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Perdido Key Plajı korku dolu anlara sahne oldu. Deniz kenarında suda oyun oynayan kişiler kendilerine doğru büyük bir hızla gelen bir köpek balığını fark etti. Kıyıya doğru gelen köpek balığını görenler çığlık atarak koşmaya başladı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UZMANLAR UYARDI

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Deniz biyologları köpek balıklarının genellikle beslenmek istedikleri gün doğumundan önce ve alacakaranlıktan sonra okyanusta yüzmekten kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Vücutta bulunan herhangi bir kanama durumunda suya girilmemesi ve köpek balıklarının dikkatini çekebilecek parlak renkli mayoların giyilmemesi tavsiye edildi.

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Amerika Florida köpek balığı

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