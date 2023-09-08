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    4. Utandıran canlı yayın kazası! Telefonu yere düşürünce iç çamaşırı gözüktü... Stüdyodakiler bile ne yapacağını şaşırdı

    Utandıran canlı yayın kazası! Telefonu yere düşürünce iç çamaşırı gözüktü... Stüdyodakiler bile ne yapacağını şaşırdı

    08.09.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli üyesi ve iklim sorunları uzmanı Belçikalı araştırmacı François Gemenne katıldığı bir canlı yayın sırasında ilginç bir kaza yaşadı. Uzaktan bağlandığı canlı yayında telefonu yere düşen François Gemenne’in iç çamaşırı gözüktü. Birkaç dakika süren anlar sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

    İklim sorunları uzmanı François Gemenne bir televizyon kanalının canlı yayına uzaktan bağlanarak soruları yanıtlamak istedi. Canlı yayın sırasında masanın üzerinde bulunan telefon aniden düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Uzman ismin altında iç çamaşırı olduğu düşen kameranın açısında siyah boxerının görünmesiyle ortaya çıktı.

    STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

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    Fransız LCI kanalına konuk olarak Türkiye ve Yunanistan’daki şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalar yaptığı sırada François Gemenne’in görüntülü görüşme gerçekleştirdiği telefonu aniden düştü. Panikle kamerayı almaya çalıştığı sırada Gemenne’in iç çamaşırı gözüktü.

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    François Gemenne, canlı yayın kazası sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı tweette "Ahlak: Video konferans görüşmeleri için bile her zaman pantolon giyin." ifadelerini kullandı.

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    sosyal medya canlı yayın Fransa iklim değişikliği iç çamaşırı

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