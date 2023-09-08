Utandıran canlı yayın kazası! Telefonu yere düşürünce iç çamaşırı gözüktü... Stüdyodakiler bile ne yapacağını şaşırdı

İklim sorunları uzmanı François Gemenne bir televizyon kanalının canlı yayına uzaktan bağlanarak soruları yanıtlamak istedi. Canlı yayın sırasında masanın üzerinde bulunan telefon aniden düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Uzman ismin altında iç çamaşırı olduğu düşen kameranın açısında siyah boxerının görünmesiyle ortaya çıktı.

STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Fransız LCI kanalına konuk olarak Türkiye ve Yunanistan’daki şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalar yaptığı sırada François Gemenne’in görüntülü görüşme gerçekleştirdiği telefonu aniden düştü. Panikle kamerayı almaya çalıştığı sırada Gemenne’in iç çamaşırı gözüktü.

François Gemenne, canlı yayın kazası sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı tweette "Ahlak: Video konferans görüşmeleri için bile her zaman pantolon giyin." ifadelerini kullandı.