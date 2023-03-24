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New York Times Hatay depreminin ardından acı tabloyu böyle gösterdi! “Antakya’da neler kaybedildi?”

24.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden olmuştu. Tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği depremlerin üzerinden 1 ayı aşkın süre geçmesine rağmen New York Times Hatay’daki depremin sonrasındaki acı tabloyu manşetine taşıdı. New York Times, depremde yıkılan binaların dron görüntüleri ile Google Haritalar'daki eski görüntüleri bir araya getirdi.

New York Times Hatay depreminin ardından acı tabloyu böyle gösterdi! “Antakya’da neler kaybedildi?”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler çevresindeki 11 ili de yerle bir etti. Depremin etkisiyle yüz binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da büyük iki depremin ardından pek çok artçı sarsıntı yaşandı. 21 Şubat’ta ise şehir merkez üssü Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ile 5.8 büyüklüklerindeki iki depremle sallandı. Amerikan gazetesi New York Times, Antakya'nın tarihi Saray Caddesi'ndeki yıkımı göstermek için özel bir video hazırladı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

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Hatay’ın Saray Caddesi’ndeki yıkımı dron görüntüleriyle gösterdikten sonra yıkılan binaların depremden önceki görüntülerini Google Haritalardan alarak ekleyen New York Times’ın hazırladığı özel video büyük ses getirdi. New York Times, tarihi kilise ve berber dükkanı dahil olmak üzere, hangi binaların yıkıldığını tek tek gösterdi.

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