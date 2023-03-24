New York Times Hatay depreminin ardından acı tabloyu böyle gösterdi! “Antakya’da neler kaybedildi?”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler çevresindeki 11 ili de yerle bir etti. Depremin etkisiyle yüz binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da büyük iki depremin ardından pek çok artçı sarsıntı yaşandı. 21 Şubat’ta ise şehir merkez üssü Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ile 5.8 büyüklüklerindeki iki depremle sallandı. Amerikan gazetesi New York Times, Antakya'nın tarihi Saray Caddesi'ndeki yıkımı göstermek için özel bir video hazırladı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

Hatay’ın Saray Caddesi’ndeki yıkımı dron görüntüleriyle gösterdikten sonra yıkılan binaların depremden önceki görüntülerini Google Haritalardan alarak ekleyen New York Times’ın hazırladığı özel video büyük ses getirdi. New York Times, tarihi kilise ve berber dükkanı dahil olmak üzere, hangi binaların yıkıldığını tek tek gösterdi.