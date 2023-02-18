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Türkiye konuşmuştu, şimdi Amerikan basınında! New York Times tek bir binanın yıkılmadığı Erzin’i yazdı... “Burası nasıl ayakta kaldı?”

18.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneyinde geniş çaplı yıkıma neden oldu. 10 ili etkileyen depremlerin ardından dünyanın gözü kulağı bölgeye çevrildi. Amerika’nın en popüler gazetelerinden biri olan New York Times, depremde tek bir binanın dahi yıkılmadığı Hatay’ın Erzin ilçesini yazdı. Gazete, “Diğerleri yıkılırken burası nasıl ayakta kaldı?” sorusunun cevabını aradı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili yerle bir etti. Depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır hasar alan bölgelerinden biri olan Hatay’da binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaşta hayatını kaybetmişti. Hatay’ın Erzin ilçesinde ise depremler küçük hasarlarla atlatıldı. Erzin’de can kaybı yaşanmazken tek bir bina dahi yıkılmadı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'da hiçbir binanın yıkılmadığı Erzin ilçesini yazdı.

“TEMEL UNSUR ZEMİN YAPISI”

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40 yılını bölgenin fay hatlarını inceleyerek geçiren ve şu anda özel bir araştırma grubu olan Fugro ile çalışan jeomorfolog Ömer Emre New York Times’a yaptığı açıklamada, “Ağır hasar oluşmamasını sağlayan temel unsur zemin yapısı” dedi.

Bölgedeki birçok köy ve şehrin eskiden kalma dere yataklarının taşıdığı kum, alüvyon ve kilden oluşan katmanlar üzerine inaşa edildiğini dile getiren Emre, “Bu durum şehirleri ve köyleri depreme karşı korumasız hale getiriyor. Bu zeminin dalga gibi oynamasına neden oluyor” diye konuştu.

BARİYER GÖREVİ GÖRDÜ

New York Times’ın Hatay’ın Erzin ilçesine yer verdikleri "Türkiye'de öteki şehirler yerle bir olurken, burası nasıl ayakta kaldı?" başlıklı haberde gazete jeolog Tamer Duman’ın da bölgeye dair görüşlerine başvurdu. Duman Erzin'in deniz seviyesinden yüksekte ve kaya zemin üzerine inşa edildiğini belirtti. Uzman, kumdan daha iri taneli parçacıkların yer aldığı zemin yapısının, binalarla deprem dalgaları arasında bir bariyer işlevi gördüğünü de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Erzin Amerika New York Times

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