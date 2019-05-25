Neydi ne oldular! Game of Thrones oyuncularının şaşırtıcı değişimleri

Game of Thrones geçtiğimiz haftalarda 8. sezon 6. bölümüyle final yaparak hayranlarına veda etti, peki 8 sezon boyunca dizinin oyuncularının yaşadığı değişimleri merak ettiniz mi?

HBO yapımı Game of Thrones dizisi hayatımıza 2011 yılında girdi, 8 senenin ardından geçtiğimiz hafta yayınlanan final bölümüyle bizlere veda etti. Dizinin hayranları sekizinci sezonu ve final bölümünü beğenmemiş olsalar da dizi izlenme rekorları kırmaya son sezonuyla da devam etti. Hatta ABD’de diziyi izlemek için işe gitmeyenler yüzünden ekonominin 3 milyar dolar zarar ettiği bile konuşuldu. Biz bu yıllar içerisinde dizinin sekiz sezonunu izledik, normal olarak ilk gününden bu yana oyuncular bir hayli değişti. Çocuklar büyüdü, gençler olgunlaştı, yetişkinler ihtiyarladı.

İşte 15 Game of Thrones oyuncusunun sekiz yılın sonunda yaşadıkları inanılmaz değişimler...

1. Cersei Lannister

2. Jon Snow

3. Tyrion Lannister

4. Daenerys Targaryen

5. Sansa Stark

6. Arya Stark

7. Jorah Mormont

8. Varys

9. Jaime Lannister

10. Sandor “Tazı” Clegane

11. Brienne of Tarth

12. Samwell Tarly

13. Davos Seaworth

14. Theon Greyjoy

15. Brandon Stark





