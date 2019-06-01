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Neymar'ın daha önce yayınlanmamış Real Madrid fotoğrafları ortaya çıktı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.06.2019 19:08 | Son Güncelleme

İsmi Real Madrid ile anılan PSG'in yıldız ismi Neymar'ın 2005 yılında Real Madrid'in stadında çekindiği, daha önce yayınlanmayan fotoğraflar ortaya çıktı.

Neymar'ın daha önce yayınlanmamış Real Madrid fotoğrafları ortaya çıktı

Neymar'ın hayatı ve kariyeri hakkında çekilen belgeselin ikinci bölümü, Brezilyalı yıldızın daha önce yayınlanmamış Real Madrid fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Belgesel, Neymar'ın 13 yaşındayken Madrid'e yaptığı seyahate odaklanıyor. Belgeselde Brezilyalı yıldızın 2005-06 Real Madrid Genç Takımı'nda Dani Carvajal, Pablo Sarabria gibi isimlerle birlikte çekildiği görüntüler yer alıyor.

Neymar

Santiago Bernabeu Stadyumu'nun hem dışında hem de içinde çekilen görüntülerde Neymar'ın soyunma odasında Ronaldo Nazario de Lima, Julio Baptista, Robinho, Cicinho gibi Brezilyalıların yerinde oturduğu görülüyor.

Kulüple ve takım taraftarıyla sorun yaşadığı ifade edilen, PSG ile geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı yıldız ile Real Madrid, Barcelona gibi takımların ilgilendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
neymar real madrid PSG

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