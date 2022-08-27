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Nichelle Nichols'ün külleri uzayın derinliklerine bırakılacak

27.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 60'lı yıllarda Enterprise uzay gemisiyle uzayın derinliklerini keşfeden ve mürettebatın serüvenlerini konu alan ünlü "Star Trek" dizisinin oyuncusu Nichelle Nichols, geçtiğimiz ay hayata veda etmişti. Nichols'ün külleri, geçen yıllarda vefat eden diğer üç "Star Trek"linin külleriyle uzayın derinliklerine bırakılacağı belirtildi.

Nichelle Nichols'ün külleri uzayın derinliklerine bırakılacak

Orijinal "Start Trek"te 66 yılında "Teğmen Uhura" rolünü canlandıran Nichelle Nichols, ilk siyahi televizyon yıldızlarından biri olmuştu. Bilim kurgu dizisindeki rolü nedeniyle sık sık ABD Uzay Ajansı NASA'nın etkinliklerine katılan Nichols'un küllerinin, bu yılın sonunda Vulcan Centaur roketiyle uzaya fırlatılacağı ve daha sonra uzayın derinliklerine bırakılacağı belirtildi.

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O OYUNCULAR DA EŞLİK EDECEK

30 Haziran'da 89 yaşındayken hayata veda eden Nichols'e, geçen yıllarda hayata veda eden dizinin yapımcısı Gene Roddenberry, dizide çeşitli roller alan eşi Majel Barrett-Roddenberry ve "Scotty" karakterini canlandıran James Doohan'ın eşlik edeceği ifade edildi.
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KÜLLERİ UZAYIN DERİNLİKLERİNE BIRAKILACAK

Uçuşu gerçekleştirecek şirket yetkilileri dün yaptıklarını açıklamada merhum "Star Trek" kadrosunun külleriyle birlikte 200'den fazla mesaj, kalıntı, kül ve DNA örnekleri içeren kapsüllerin uzayın derinliklerine fırlatılacağını da belirtti.

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