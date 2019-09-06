MAGAZİN

Nicki Minaj aile olabilmek için müziği bıraktığını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Nicki Minaj, dün akşam yaptığı açıklama ile, aile kurmak için emekli olacağını ve müziği bırakacağını söyledi.

Nicki Minaj aile olabilmek için müziği bıraktığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, dün yaptığı bir açıklama ile hayranlarını adeta üzüntüye boğdu.

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Bir süredir hayranlarının çoğunu hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Minaj yazdığı mesajda ‘Emekli olmaya ve aile kurmaya karar verdim’ dedi.

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“Artık sizlerin mutlu olduğunu biliyorum” diye devam eden Minaj’a binlerce mesaj geldi. Konu hakkında kimseye cevap vermeyen ve hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmayan Minaj’ın ‘Şaka’ yapıyor olabileceği de düşünülüyor.

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Zira ünlü rapçi zaman zaman hayranlarına çeşitli oyunlar yapabiliyor…

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Nicki Minaj magazin

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