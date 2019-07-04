Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan konseri sosyal medyada tartışılıyor

Muhafazakarlar, çarşaf dayatmasına karşı çıkan Suudi kadınlar ve LGBT hakları savunucuları, konseri farklı açılardan eleştiriyor. Bir Twitter kullanıcısı "Üç yıllık bir bitkisel hayattan uyandıktan sonra duyduğunuz ilk şeyin Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan'da konser vereceği olduğunu hayal edin" dedi ve ekledi: "Benim başıma gelse paralel bir evrende uyandığımı zannederdim."

Suudi Arabistan bir süredir eğlence alanındaki kısıtlamaları azaltma ve sanat sektörünü büyütme girişimlerinde bulunuyor. Minaj bu kapsamda 18 Temmuz'da Cidde Dünya Festivali'nde sahneye çıkacak. Konserin açıklanmasının ardından Nicki Minaj Twitter'da da gündem başlıkları arasına girdi.

Rapçi ve model Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan'da düzenlenecek bir festivalde sahneye çıkacağının açıklanması ardından, sosyal medyada Minaj'ın açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözlerinin aşırı muhafazakar Suudi Arabistan'da nasıl karşılanacağına dair tartışmalar başladı.

Bir diğer kullanıcı ise "Suudi Arabistan'da bu kararı verenler Google'a Nicki Minaj yazmadı değil mi?" diye sordu. Bazı kullanıcılar ise Mekke'ye yakın bir noktada Minaj'ın sahne almasının uygunsuz olacağını savundu. Twitter'da bir video paylaşan bir kadın, yetkililerin Minaj'ı kabul ederken Suudi kadınlara çarşafı zorunlu kılmasını sorguladı: "Bütün şarkıları edepsiz olan, sözleri cinsel ilişki ve popo sallama üzerine olan Nicki Minaj poposunu sallayacak ve siz bana çarşaf giymemi söyleyeceksiniz. Böyle saçmalık mı olur?"

EKONOMİNİN ÇEŞİTLENMESİ HEDEFLENİYOR

Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri nedeniyle eleştirilmişti. Mariah Carey konserini iptal etmesine yönelik çağrılara kulak asmazken, rapçi Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Genel Eğlence İdaresi'nin başında bulunan Türki El el-Şeyh, Ocak ayında attığı bir tweette Suudi eğlence sektörünün geleceğine dair vizyonunu şöyle açıklamıştı: "İnşallah önümüzdeki süreçte eğlencenin odağında etkinlikler, sirk performansları, mobil eğlence parkları, genç kadınlarla erkekleri geliştirecek ve ulusal eğlence şirketlerini destekleyecek oyunlar ve programlar olacak."

