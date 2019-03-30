Nicolas Cage 4 gün sonra boşanıyor!

23 Mart Cumartesi günü Las Vegas’ta dördüncü kez dünyaevine giren ABD’li aktör Nicolas Cage’in evliliği kısa sürdü. Makyöz Erika Koike ile nikah masasına oturan 55 yaşındaki oyuncu, aynı gün ülkenin yasaları gereğince verilen evlenme izni için başvurduğu fakat geçtiğimiz çarşamba bu iznin feshi için adliyeye başvurduğu öğrenildi.

Nisan 2018’den beri birlikte olan ikili, geçtiğimiz hafta hararetli tartışma yaşadıkları bir videolarıyla sosyal medyada gündeme gelmişti. O görüntülerde alkollü olduğu öne sürülen Cage’in, müstakbel eşi için “Bütün paramı alacak” diye bağırdığı belirtilmişti.



