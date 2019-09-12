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Nicolas Cage, Johnny Depp’in kariyerini nasıl değiştirdiğini anlattı

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

Nicolas Cage, müzisyen olmak isteyen Johnny Depp’i Hollywood sektörüne nasıl kazandırdığını anlattı.

Nicolas Cage, Johnny Depp’in kariyerini nasıl değiştirdiğini anlattı

Yeni filmi Running with the Devil ile seyirciyle buluşmasına sayılı günler kalan Amerikalı aktör Nicolas Cage, Johnny Depp’e kariyeri konusunda nasıl destekte bulunduğunu anlattı.

The New York Times Magazine’e röportaj veren aktör, 1980 yılında Depp’in kendi apartmanını kiraladığını söyleyerek, “Çok iyi arkadaştık. Monopoly oynardık ve o kazanırdı. Bir gün onu izlerken, “Neden aktör olmuyorsun?” dedim. O dönemler kendisi müzisyen olmak istiyordu ve bana oyunculuk yapamayacağını söyledi” dedi.

BİR ANDA ŞÖHRET OLDU

Depp’e bu konuda ısrar ettiğini belirten Cage, “Onu kendi ajansıma gönderdim. Hemen ardından 84 yapımı Elm Sokağında Kâbus filminin seçmelerine katıldı. Bir anda şöhret oldu” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Cage Johnny Depp Running with the Devil

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