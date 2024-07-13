Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "The Perfect Couple" dizisinden ilk fragman geldi! Geri sayım başladı

Susanne Bier'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Liev Schreiber, Meghann Fahy, Dakota Fanning, Ishaan Khatter, Billy Howle ve Jack Reynor da yer aldı.

Dizinin ikinci sezonu Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından, "Göründüğü kadar mükemmel bir aile mi? The Perfect Couple 5 Eylül'de sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

THE PERFECT COUPLE DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, Nantucket'in en zengin ailelerinden biriyle evlenen bir gelin olan Amelia Sacks'ın (Hewson) hikayesini anlatıyor. Damadın ünlü bir romancı olan annesi Greer Garrison Winbury (Kidman), sosyete düğünü için hiçbir masraftan kaçınmaz. Ancak sahilde bir ceset göründüğünde herkesin hayalleri hızla yok olur ve yerini şüpheye bırakır. Sırlar yüzeye çıktıkça, Greer'in kitaplarından birinden alınmış gibi görünen bir soruşturma devreye giriyor.

Göründüğü kadar mükemmel bir aile mi? The Perfect Couple 5 Eylül'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/A0rsuOyAeC — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 11, 2024



