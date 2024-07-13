Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "The Perfect Couple" dizisinden ilk fragman geldi! Geri sayım başladı

    Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "The Perfect Couple" dizisinden ilk fragman geldi! Geri sayım başladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 15:36
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Elin Hilderbrand'ın çok satan romanından uyarlanan gizemli mini dizisi "The Perfect Couple"ın ilk fragmanını yayınladı. Başrollerini Nicole Kidman ve Eve Hewson'un üstlendiği mini gerilim dizisinin ikinci sezonun 5 Eylül'de yayınlanacağı açıklandı.

    Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "The Perfect Couple" dizisinden ilk fragman geldi! Geri sayım başladı

    Susanne Bier'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Liev Schreiber, Meghann Fahy, Dakota Fanning, Ishaan Khatter, Billy Howle ve Jack Reynor da yer aldı.

    45

    Dizinin ikinci sezonu Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından, "Göründüğü kadar mükemmel bir aile mi? The Perfect Couple 5 Eylül'de sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

    THE PERFECT COUPLE DİZİSİNİN KONUSU

    Hikaye, Nantucket'in en zengin ailelerinden biriyle evlenen bir gelin olan Amelia Sacks'ın (Hewson) hikayesini anlatıyor. Damadın ünlü bir romancı olan annesi Greer Garrison Winbury (Kidman), sosyete düğünü için hiçbir masraftan kaçınmaz. Ancak sahilde bir ceset göründüğünde herkesin hayalleri hızla yok olur ve yerini şüpheye bırakır. Sırlar yüzeye çıktıkça, Greer'in kitaplarından birinden alınmış gibi görünen bir soruşturma devreye giriyor.

    İlginizi Çekebilir

    Sözleri tepki çekti! "Parası olmayan erkek eldivenle bile sevilmez"

    Sözleri tepki çekti! "Parası olmayan erkek eldivenle bile sevilmez"

     Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı!

    Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı!

    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı

    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

    Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı


    Express
    Vizyon tarihi belli oldu! Hayranlarını heyecanlandırdıVizyon tarihi belli oldu! Hayranlarını heyecanlandırdı
    Anahtar Kelimeler:
    Nicole Kidman
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

    Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

    Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu

    Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu

    Sevgilisinin gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü

    Sevgilisinin gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü

    Olay yaratan meditasyon! "Bu işin kursu var mı?"

    Olay yaratan meditasyon! "Bu işin kursu var mı?"

    Özel gereksinimli öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı

    Özel gereksinimli öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.